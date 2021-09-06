На Южном Урале птицефабрику оштрафовали на 850 тысяч рублей за куриный помет на сельхозземлях

В Челябинской области птицефабрика "Уральская мясная компания" оштрафована на 850 тысяч рублей за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Жители поселка Муслюмово пожаловались на нашествие насекомых и зловонный запах. На птицефабрики была проведена проверка, в ходе которой был установлено, что предприятие на земельном участке сельскохозяйственного назначения складировало куриный помет.

Птицефабрика не осуществляла обеззараживание помета и использовала его в качестве органического удобрения без внесения в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых на территории Российской Федерации. На площадке компостирования не проводились дезинсекционные мероприятия, что привело к массовому выплоду мух и их миграции в ближайшие населенные пункты.