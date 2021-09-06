06 Сентября 2021
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комарова, трубецкой (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Сургутском районе появилось "местное "Зарядье"" - парк "Мечта Фёдоровского"

В посёлке Фёдоровский открыли "сургутское "Зарядье" – парк "Мечта Фёдоровского", сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"На данный момент вложили 73 млн руб. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", - рассказал лава Сургутского района Андрей Трубецкой.

парк, сургутский район, федоровский(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В 2020 г. в создание парка вложено 13 млн руб. Выполнены земляные работы, построены тротуар, парковки (частично), основания под резиново-каучуковое покрытие, устройство освещения, WI-FI сети, вывод USB. Установлены металлическое ограждение моста через искусственный водоём, скейт-парк. В 2021 г. продолжены работы на 60 млн руб., 42 из которых выделила администрация Сургутского района.

Новое общественное пространство представили губернатору Наталье Комаровой. Она оценила проделанную работу на пользу жителей. В парке есть площадки для занятия активными видами спорта, детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет, отдельный спортивный комплекс для детей от 14 лет и двухуровневый спортивный комплекс с двойным рукоходом и шестью турниками (возрастная группа от 14 лет), многофункциональные спортивные тренажеры, безопасное резиновое покрытие. Общественная приёмка состоялась 6 сентября.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

"Сегодня – самое яркое событие для поселка: долгожданное открытие нашего парка. Нашего "Зарядья" - парка "Мечта Фёдоровского". Этот парк люди ждали давно. Здесь был пустырь. Идея создать парк принадлежит главе Фёдоровского Николаю Рудышину, она выросла в проект. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поддержал нас. В результате - вот такое красивое место получилось. Жители в восторге, а это – самое главное в нашей работе", - сказала депутат районной думы Светлана Кривоблоцкая.

2020-ый год внёс свои коррективы – например, было время, когда Фёдоровский был закрыт.

"В 2021-ом сделаны тренажёры, малые архитектурные формы, места для прогулок. Парк – точка притяжения и детей, и взрослых. Появилось место, где могут собраться представители разных поколений", - сказала Кривоблоцкая.

Торжественное открытие парка запланировано на 11 сентября.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

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Теги: Фёдоровский, Наталь Комарова, Андрей Трубецкой, Николай Рудышин



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