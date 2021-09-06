В УрФУ подтвердили первые случаи COVID-19 с начала учебного года

С начала учебного года в Уральском федеральном университете зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Среди заболевших пять студентов и семь сотрудников университета.

На данный момент в медсанчасти УрФУ вакцинированы "Спутником V" 849 студентов и 4378 сотрудников, а "Спутником Лайт" — 611 студентов и 769 сотрудников. Ревакцинацию пошли 124 сотрудника.

Напомним, что в этом учебном году в Уральском федеральном университете ввели гибридный формат обучения студентов из-за ковида.