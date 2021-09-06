В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась плохим воздухом на Химмаше

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха в микрорайоне Химмаш.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, о ситуации стало известно из СМИ. Также к проведению проверки привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области и министерства природных ресурсов и экологии региона.

Специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы атмосферного воздуха на Химмаше на предмет наличия в них вредных веществ и примесей. По итогам проверки в прокуратуре пообещали принять свои меры реагирования, если для этого найдутся основания.