06 Сентября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8 (2021) | Фото: t.me/amur_mash

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро, вытащили на берег

Вертолет Ми-8, который в августе потерпел крушение на Камчатке, достали из Курильского озера. Военным при помощи спецтехники удалось вытащить машину на берег.

В операции также были задействованы спасатели отряда ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, пишет Regnum.

Вертолет упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Восемь смогли спастись. Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Тела всех погибших смогли поднять на поверхность к 18 августа.

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Теги: ми-8, камчатка, вертолет, курильское озеро



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