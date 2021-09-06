Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро, вытащили на берег

Вертолет Ми-8, который в августе потерпел крушение на Камчатке, достали из Курильского озера. Военным при помощи спецтехники удалось вытащить машину на берег.

В операции также были задействованы спасатели отряда ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, пишет Regnum.

Вертолет упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Восемь смогли спастись. Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Тела всех погибших смогли поднять на поверхность к 18 августа.