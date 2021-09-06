Минобороны увеличит число резервистов в российской армии

Минобороны России собирается увеличить численность резервистов в армии. При этом в оборонном ведомстве не уточняют, сколько резервистов в армии сейчас, сколько планируется набрать и для чего это нужно, передает РИА Новости.

В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тыс. человек.

В ряды резервистов Вооруженных сил РФ набираются граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту - 42 года для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 - для младших офицеров и 57 - для старших.

Служба в резерве в мирное время предполагает военные сборы (тренировочные занятия), а в военное - решение задач по прямому предназначению.