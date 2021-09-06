Госдеп потребовал освободить задержанных за диверсию на газопроводе в Крыму

Госдепартамент США осудил задержание подозреваемых в причастности к делу о повреждении газопровода в Крыму, среди которых — первый заместитель председателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов.

Госдеп призвал российские власти "немедленно освободить их", передает Regnum.

В конце августа неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. Возбуждено уголовное дело.

5 сентября в Крыму задержали пять человек, которые подозреваются в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. У них прошло обыски.

*Экстремистская организация, запрещена в России