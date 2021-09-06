Глава Кипрской Церкви грозит наказать иерархов, выступающих против вакцинации

Глава Кипрской Церкви архиепископ Хризостом, ранее ушедший в раскол, пригрозил наказанием тем архиереям, которые выступают против ковид-вакцинации. Об этом он сказал на кипрском радио.

На следующее заседание Синода 16 сентября приедет президент Кипра Никос Анастасиадис, который тоже будет убеждать иерархов изменить позицию и публично призвать вводить себе вакцину.

Ранее Хризостом заявил, что уволит всех работников Архиепископии, которые не введут себе препарат.

На Кипре, как и в большинстве стран, после начала вакцинации заболеваемость ковидом ничуть не снизилась. Причем произошли уже две "волны". Первая была в декабре-январе, вторая - в апреле, третья - в июле. Несмотря на увеличение доли вакцинированных, каждая следующая волна не становится слабее предыдущей, в том числе по смертности. На сегодня на Кипре вакцинировано почти 50% населения.