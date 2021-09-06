Жители Сургутского района заявили о поджоге леса

Жители дачного товарищества "Барсовское" сообщили о лесном пожаре близ поселка, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о пожаре появилась в паблике "К-Информ | Сургут" социальной сети "ВКонтакте". По мнению местных жителей, лес подожгли намеренно.

"Подожгли вечером лес. Гуляли с собаками и заметили. Сами затушить не смогли. Оттянули сухие ветки... Подруга тушила, а я побежала пожарку ждать. Пожарные приехали за пять минут. Подъехали люди на квадриках и машинах. Все вместе тушили. Специально, мне кажется, подожгли. Деревья сухие везде. Чтобы не вывозить. Там прям полоса сухих деревьев по лесу, до ДНТ "Белые Росы"", — сообщили местные жители.

К счастью, пламя удалось потушить очень быстро.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Югре сообщили, что пожар тушила Авиалесоохрана и посоветовали обратиться за комментарием к ним.