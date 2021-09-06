06 Сентября 2021
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Экономика В России
Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Владимир Якушев, рабочий (2015) | Фото: правительство Тюменской области

Правительство расширило перечень профессий, необходимых для развития России

Правительство РФ пересмотрело перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны, и скорректировало соответствующий список. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Действующий перечень был утвержден в 2014 году и содержит более ста профессий и специальностей, но за семь лет некоторые из них потеряли актуальность, и на них даже прекратился набор. В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий. В частности, добавлены такие специальности: "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело". Обучающиеся по этим специальностям могут претендовать на специальные стипендии.

При этом полный перечень пока на сайте Правительства не опубликован.

Также на днях Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы направить еще почти 480 млн рублей на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах. Ранее на эти цели было выделено 2,79 млд рублей. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ. Выплаты кураторам в техникумах начались с этого учебного года.

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Теги: профессия, правительство, экономика



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