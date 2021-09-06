06 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга заявил о ремонте дороги, по которой "совершенно невозможно ездить"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о ремонте улицы Чкалова на участке между Краснолесья и Академика Восновского.

Как написал сегодня мэр в своем Instagram, к нему поступает множество обращений по данной улице.

"Вы справедливо пишите, что по дороге совершенно невозможно ездить. Поэтому дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре", - сообщил Орлов.

Он добавил, что до начала работ необходимо переустроить существующую сеть газоснабжения на улице Чкалова.

"И в 2023 году четырехполосная улица будет сдана", - пообещал глава уральской столицы.

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Теги: Орлов, Чкалова, ремонт, Екатеринбург



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