Мэр Екатеринбурга заявил о ремонте дороги, по которой "совершенно невозможно ездить"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о ремонте улицы Чкалова на участке между Краснолесья и Академика Восновского.

Как написал сегодня мэр в своем Instagram, к нему поступает множество обращений по данной улице.

"Вы справедливо пишите, что по дороге совершенно невозможно ездить. Поэтому дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре", - сообщил Орлов.

Он добавил, что до начала работ необходимо переустроить существующую сеть газоснабжения на улице Чкалова.

"И в 2023 году четырехполосная улица будет сдана", - пообещал глава уральской столицы.