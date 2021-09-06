Суд вынес приговор екатеринбуржцу, пробравшемуся в дом бывшей, чтобы убить ее парня

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга (уроженец Республики Молдова) 1993 г.р., Ильи Бахмутяна. Мужчина жестоко расправился с парнем своей бывшей возлюбленной из-за ревности.

Напомним, что после четырех лет сожительства и расставания, девушка осужденного начала встречаться с другим мужчиной, что не понравилось ее бывшему молодому человеку. Движимый чувством ревности, в начале мая текущего года он приобрел "штык-нож", а в середине месяца подъехал к дому бывшей по ул. Зои Космодемьянской. Через окно он проник в спальню девушки и нанес 14 ударов ее нынешнему молодому человеку в область шеи, туловища и конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершенного преступления, уже на следующее утро, Бахмутян обратился в отдел полиции с целью написания чистосердечного признания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.