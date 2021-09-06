Сборная Италии по футболу установила новый рекорд по продолжительности серии без поражений

Сборная Италии по футболу установила новый рекорд по продолжительности серии без поражений.

Накануне новоиспечённые чемпионы Европы сыграли вничью со сборной Швейцарии (0:0) в рамках отбора к Чемпионату мира-2022. "Скуадра Адзурра" не проигрывает уже в 36 матчах подряд, что является мировым рекордом для сборных (предыдущее достижение у сборных Бразилии и Испании — 35 игр).

Сейчас в активе подопечных Роберто Манчини 11 очков в пяти матчах. Италия возглавляет турнирную таблицу группы С.