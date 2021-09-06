Талибы* заявили, что взяли под контроль провинцию Панджшер

Представитель "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил о полном контроле над провинцией Панджшер, где до последнего момента действовало сопротивление. Ранее талибы* опубликовали фото, на которых входят в президентский дворец в столице провинции. Тем не менее, в аккаунтах сопротивления появляются посты с опровержением этой информации и о продолжении боев с талибами*.