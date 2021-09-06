Рекламная компания из Тюмени очистила объекты нацпарка "Таганай" от незаконной "наскальной живописи"

Останцы Семибратки очистили от рекламы – оставленные на камнях надписи стерли их авторы, представители компании "Чёрный чеснок". Участников незапланированной волонтёрской акции не остановил проливной дождь, сообщили Накануне.RU в нацпарке "Таганай".

"Мы совершили ошибку, хорошо, что у нас есть возможность всё исправить. И напомнить другим, что поступать так не нужно", - считает представитель компании Владимир Пантелеев.

Кроме своих следов тюменцы "зачистили" и те, что оставили другие несознательные посетители. Среди образцов "наскальной живописи" были как свежие, так и совсем давние. Ликвидировать удалось все. Правда, буквы на самой вершине одного из Братьев остались до следующего раза – в сырую погоду подъём к ним небезопасен.

Ранее организация попала в "чёрный список" за незаконно оставленную рекламу.