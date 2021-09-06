06 Сентября 2021
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Реклама, Таганай, очистка (2021) | Фото: Национальный парк Таганай

Рекламная компания из Тюмени очистила объекты нацпарка "Таганай" от незаконной "наскальной живописи"

Останцы Семибратки очистили от рекламы – оставленные на камнях надписи стерли их авторы, представители компании "Чёрный чеснок". Участников незапланированной волонтёрской акции не остановил проливной дождь, сообщили Накануне.RU в нацпарке "Таганай".

"Мы совершили ошибку, хорошо, что у нас есть возможность всё исправить. И напомнить другим, что поступать так не нужно", - считает представитель компании Владимир Пантелеев.

Кроме своих следов тюменцы "зачистили" и те, что оставили другие несознательные посетители. Среди образцов "наскальной живописи" были как свежие, так и совсем давние. Ликвидировать удалось все. Правда, буквы на самой вершине одного из Братьев остались до следующего раза – в сырую погоду подъём к ним небезопасен.

Ранее организация попала в "чёрный список" за незаконно оставленную рекламу.

Реклама, Таганай, очистка(2021)|Фото: Национальный парк Таганай

Реклама, Таганай, очистка(2021)|Фото: Национальный парк Таганай

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Теги: Таганай, Чёрный чеснок, чёрный список



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.09.2021 08:55 Мск Рекламная компания из Тюмени попала в "чёрный список" за акцию в нацпарке "Таганай"


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