В Челябинске назначили нового руководителя МБУ "Геоцентр"

Новым директором МБУ "Геоцентр" администрации Челябинска назначен Александр Степанов, передает корреспондент Накануне.RU.

Его предшественника уволили после скандала с вырубкой даурской лиственницы на проспекте Ленина.

Напомним, 1 июня на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили три дерева – лиственницу даурскую и две сибирские ели. В мэрии города сообщили, что снос был осуществлен, поскольку дерево погибло. На инцидент отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он поручил провести расследование по данному факту с привлечением экспертов.

По итогам проверки было принято решение расторгнуть трудовые договоры с руководителем МБУ "Геоцентр" Константином Антроповым и руководителем МКУ "АТИ" Владимиром Жучковым.

По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело.