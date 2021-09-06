В 2021 году резко возросло число аварий с участием электросамокатов

Количество ДТП с участием электросамокатов за семь месяцев текущего года увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число погибших - в 4 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что в 2020 году с участием электросамокатов было зафиксировано 160 ДТП, а в этому году - 266. В том числе почти в два раза выросло число аварий с детьми - с 21 до 38. Число погибших в ДТП выросло с 2 до 8, включая одного ребенка. Общее количество пострадавших увеличилось со 164 до 275, в том числе 39 детей. То есть по всем показателям наблюдается быстрый рост.

Больше всего ДТП ожидаемо произошло в Москве и Санкт-Петербурге - 55 и 58 соответственно. Другие регионы отстают по числу аварий в несколько раз.

МВД напоминает, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, до сих пор не определен. Недавно председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что нужно как можно скорее внести необходимые изменения в законодательство и установить правила движения на электросамокатах и подобных им транспортных средствах. Последний резонансный случай был 30 августа, когда студентка в Москве переходила улицу по пешеходному переходу, но ее сбил курьер на электровелосипеде. Шапошников предлагает ограничит скорость на тротуарах на уровне 7 км/ч. Этот вопрос обсуждался недавно в Мосгордуме.

Зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский призывает ввести запрет на электросамокаты в оживленных пешеходных зонах. В настоящее время Минтранс разрабатывает проект постановления Правительства, но его содержание неизвестно.

В июне власти Москвы заявили, что разрабатывают меры по регулирование езды на электросамокатах. В частности, на тротуарах они должны двигаться со скоростью пешеходов, а на проезжей части их движение будет регулироваться ГИБДД.

В прошлом году в Общественной палате РФ раскритиковали проект изменений в ПДД по средствам индивидуальной мобильности.