В 2021 году резко возросло число аварий с участием электросамокатов

06 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО СЗФО В России Санкт-Петербург Москва
трицикл электросамокат (2019) | Фото:Википедия

В 2021 году резко возросло число аварий с участием электросамокатов

Количество ДТП с участием электросамокатов за семь месяцев текущего года увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число погибших - в 4 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Читайте также:

Отмечается, что в 2020 году с участием электросамокатов было зафиксировано 160 ДТП, а в этому году - 266. В том числе почти в два раза выросло число аварий с детьми - с 21 до 38. Число погибших в ДТП выросло с 2 до 8, включая одного ребенка. Общее количество пострадавших увеличилось со 164 до 275, в том числе 39 детей. То есть по всем показателям наблюдается быстрый рост.

Больше всего ДТП ожидаемо произошло в Москве и Санкт-Петербурге - 55 и 58 соответственно. Другие регионы отстают по числу аварий в несколько раз.

МВД напоминает, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, до сих пор не определен. Недавно председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что нужно как можно скорее внести необходимые изменения в законодательство и установить правила движения на электросамокатах и подобных им транспортных средствах. Последний резонансный случай был 30 августа, когда студентка в Москве переходила улицу по пешеходному переходу, но ее сбил курьер на электровелосипеде. Шапошников предлагает ограничит скорость на тротуарах на уровне 7 км/ч. Этот вопрос обсуждался недавно в Мосгордуме.

Зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский призывает ввести запрет на электросамокаты в оживленных пешеходных зонах. В настоящее время Минтранс разрабатывает проект постановления Правительства, но его содержание неизвестно.

В июне власти Москвы заявили, что разрабатывают меры по регулирование езды на электросамокатах. В частности, на тротуарах они должны двигаться со скоростью пешеходов, а на проезжей части их движение будет регулироваться ГИБДД.

В прошлом году в Общественной палате РФ раскритиковали проект изменений в ПДД по средствам индивидуальной мобильности.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ДТП, электросамокат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети