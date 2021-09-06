06 Сентября 2021
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Из Якутии, где продолжают гореть леса, вывозят силы федерального резерва

В Якутии решено уменьшить количество человек, задействованных в борьбе с лесными пожарами.

В понедельник республику покинут 99 лесопожарных федерального резерва. Также 6 сентября из Якутии уедут огнеборцы из Ханты-Мансийского автономного округа. Тушить леса продолжат 145 человек и 7 единиц техники.

По данным оперштаба, площадь территории, охваченной огнем, составляет 222 тыс. га, пишет Regnum. Якутия продолжает гореть в 29 местах. За сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров – оба в Жиганском районе.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось.

В ведомстве заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию. По данным МЧС, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.

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Теги: якутия, лесные пожары, огнеборцы



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