06 Сентября 2021
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Спорт
Футбольный матч между сборными Аргентины и Бразилии (2021) | Фото: Reuters / Amanda Perobelli

FIFA опубликовала официальное заявление по прерванному матчу Бразилия — Аргентина

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) опубликовала официальное заявление по прерванному матчу Бразилия — Аргентина.

Напомним, что встреча в рамках квалификации к Чемпионату мира в Катаре была прервана на 5-й минуте после появления на поле представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa). Сотрудники ведомства подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро пересекли границу страны с нарушениями. Дело в том, что согласно правилам бразильского министерства здравоохранения, все лица, за последние 14 дней находившиеся на территории Великобритании, по прибытии в страну должны отправиться на 14-дневный карантин, что соблюдено не было. По информации СМИ, четверо выступающих за английские клубы футболистов заявили бразильской миграционной службе, что не были на территории Великобритании в последнее время.

В пресс-службе FIFA заявили, что более детальная информация будет представлена позже.

Отметим, что сборная Аргентины уже покинула территорию Бразилии.

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Теги: футбол, сборная Аргентины, сборная Бразилии, скандал, FIFA



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