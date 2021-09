FIFA опубликовала официальное заявление по прерванному матчу Бразилия — Аргентина

Напомним, что встреча в рамках квалификации к Чемпионату мира в Катаре была прервана на 5-й минуте после появления на поле представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa). Сотрудники ведомства подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро пересекли границу страны с нарушениями. Дело в том, что согласно правилам бразильского министерства здравоохранения, все лица, за последние 14 дней находившиеся на территории Великобритании, по прибытии в страну должны отправиться на 14-дневный карантин, что соблюдено не было. По информации СМИ, четверо выступающих за английские клубы футболистов заявили бразильской миграционной службе, что не были на территории Великобритании в последнее время.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK