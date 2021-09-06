06 Сентября 2021
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кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

Трассу "Екатеринбург – Шадринск – Курган" перекроют из-за аварийных работ

На автодороге "Екатеринбург – Шадринск – Курган" будет временно перекрыто движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", в связи с аварийными работами на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган", на 55 километре планируется полное перекрытие трассы. Работы пройдут 8 сентября с 19:00 до 00:00 и 9 сентября с 00:00 до 05:00.

"В месте производства работ будут выставлены временные ограждения и знаки. Объезд будет организован через Логиново и Большебрусянское, а также через Марамзино и Черноусово. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - добавили в ведомстве.

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Теги: трасса, перекрытие, работы



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