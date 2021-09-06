В обновленные методические рекомендации по лечению COVID-19 могут включить альтернативные схемы

Минздрав может выпустить новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса со значительными изменениями. В частности, речь идет о включении в рекомендации альтернативных схем лечения, а также недавно зарегистрированных препаратов и даже препаратов офф-лейбл (в их инструкции нет такого показания как COVID-19, но есть данные, что препарат помогает в борьбе с ним).

Пока российские медики работают в соответствии с рекомендациями, которые были обновлены в мае этого года (11 версия документа).

"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", - цитирует РИА Новости первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.