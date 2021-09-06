06 Сентября 2021
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Общество В России
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

В обновленные методические рекомендации по лечению COVID-19 могут включить альтернативные схемы

Минздрав может выпустить новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса со значительными изменениями. В частности, речь идет о включении в рекомендации альтернативных схем лечения, а также недавно зарегистрированных препаратов и даже препаратов офф-лейбл (в их инструкции нет такого показания как COVID-19, но есть данные, что препарат помогает в борьбе с ним).

Пока российские медики работают в соответствии с рекомендациями, которые были обновлены в мае этого года (11 версия документа).

"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", - цитирует РИА Новости первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.

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Теги: методические рекомендации, альтернативные схемы, препарат офф-лейбл



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