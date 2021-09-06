Глава "медфракции" Екатеринбурга подарил машину "скорой" центру паллиативной помощи

Основатель "медицинской фракции" в думе Екатеринбурга, депутат Алексей Вихарев подарил машину "скорой помощи" центру паллиативной помощи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Медики самостоятельно выбрали нужную им марку и комплектацию автомобиля. Машина оборудована всем необходимым: дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ингаляционного наркоза, аппарат вентиляции легких и другое", - рассказал депутат.

В медицинском центре помогают тяжелобольным пациентам и ухаживают за престарелыми людьми. По совам депутата, автомобиль был жизненно необходим врачам для экстренных вызовов и бережной транспортировки больных. Теперь же медики смогут осуществлять не менее 100 выездов в месяц.

Напомним, что в июле Вихарев также подарил центральной городской больнице №23 новый Largus для неотложной помощи пациентам и выездов врачей на дом.