На рынке НПФ может появиться новый игрок

По итогам первого полугодия 2021 г., по данным Банка России от 31 августа 2021 года, в пяти крупнейших группах с активами свыше 300 млрд оказалось сконцентрировано 92% активов всех негосударственных пенсионных фондов. “Бесхозными” остались 24 фонда, что составляет 8% активов или 369 млрд.

"Гипотетический инвестор может скупить их за 18-37 млрд, поскольку эксперты рынка оценивают стоимость фондов в 5-10% от активов. Возможно, мелкие фонды разберут сложившиеся "монстры" пенсионного бизнеса. Однако, есть вариант, что появится новый игрок. Одним из претендентов на пенсионные активы может стать ПСБ", - сообщает пресс-служба НПФ "Будущее".

Сокращение лицензий НПФ вследствие поглощения крупными пенсионными группами повышает стоимость оставшихся, но этот процесс не создает дополнительный бизнес. В то же время из-за ужесточающихся регуляторных требований деятельность фондов для их нынешних собственников становится все дороже, поэтому, как полагают в НПФ "Будущее", новые слияния неизбежны.

Ранее уже было объявлено, что в самое ближайшее время к НПФ "Эволюция" будут присоединены еще четыре НПФ: "Будущее", "Достойное Будущее", "Большой" и "УГМК-Перспектива". В дальнейшем вероятно включение в "Эволюцию" и других фондов из альянса "Регион-Россиум". В результате консолидации на рынке пенсионных услуг НПФ "Эволюция" может стать одним из лидеров в России по объему активов (на конец первого полугодия 2021 г. объединяющиеся фонды управляют 930 млрд или 20% активов всех НПФ), а также по количеству пенсионных счетов (упомянутые фонды обслуживают 11 млн или 25% пенсионных счетов всех НПФ).

Напомним, ранее НПФ "Сбербанк" приобрел фонд "Ренессанс Пенсии", в Группу "Русские Фонды" вошел оренбургский НПФ "Доверие", а ВТБ Пенсионный фонд завершил интеграцию НПФ "Магнит".