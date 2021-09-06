06 Сентября 2021
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Общество В России Москва
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

СМИ сообщили о сложностях с продлением COVID-сертификатов в Москве

Проблемы с обновлением цифрового сертификата вакцинации возникли у москвичей, сделавших повторную прививку от коронавируса, пишет "Коммерсант".

Газета приводит жалобы сотрудников IT-компании, а также данные форумов, где москвичи рассказывают о трудностях с продлением документа.

В мэрии не видят в ситуации проблемы, поскольку документ о первичной вакцинации выдавался на год. Но без обновления срока москвичи не могут получить бонусы от работодателей или поехать в страны, которые требуют полугодовой сертификат, отмечает издание.

Техподдержка Единой медицинской информационной системы в ответ на сообщения о проблеме заявило, что есть вероятность пересмотра в ближайшее время условий продления сертификатов.

Напомним, в Москве с 1 июля началась ревакцинация от коронавируса. Поставить прививку можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Также открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. Сообщалось, что пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России.

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Теги: COVID-сертификаты, москва



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