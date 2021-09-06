06 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2021) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" пропустил 10 шайб в двух стартовых матчах КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" крайне неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Команда Билла Питерса начала чемпионат с разгромного поражения от магнитогорского "Металлурга": в пятницу екатеринбуржцы на своем льду уступили со счетом 2:6. А в воскресенье "Автомобилист" также на своей площадке проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" – 2:4.

"Разочаровывающее начало. Снова мы достаточно быстро пропустили несколько голов и затем с трудом создавали моменты и не смогли перевернуть ход неудачно складывающегося для нас матча", - заявил после игры с Уфой главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.

Следующий матч в чемпионате КХЛ уральцы проведут 8 сентября. В Санкт-Петербурге подопечные Питерса сыграют с местным СКА.

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Теги: Автомобилист, Питерс, сезон, КХЛ



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