"Транснефть" намерена проверять системы безопасности пунктов сдачи нефти

Компания "Транснефть", которая после инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" в 2019 году напрасно пытается получить контроль над частными пунктами сдачи нефти в систему, сменила тактику.

Теперь компания просит кабмин России ужесточить требования к обеспечению безопасности на пунктах и дать ей соответствующие полномочия.

Так, речь идет о внеплановых проверках, установке систем видеонаблюдения и прямом доступе операторов к данным о качестве сдаваемой нефти.

Также компания претендует на контроль над средствами защиты информации в рамках системы измерения количества и качества нефти на ПСП, пишет "Коммерсант".

Напомним, в апреле 2019 года в трубопровод "Дружба" попала загрязненная нефть. "Транснефть" рассчитывает произвести окончательные расчеты по компенсациям потребителям в 2021 году. Предельный размер компенсаций - $15 за баррель некондиционной нефти. Нефть, возможно, оказалась загрязнена смертельно опасным веществом — четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном.

После инцидента российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть.

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