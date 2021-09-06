Под Севастополем из-за сошедшего грунта пострадали два человека

5 сентября на пляж под Севастополем сошел грунт.

Инцидент произошел на побережье в посёлке Любимовка. В результате мужчина и женщина, отдыхавшие на побережье, получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

До конца года ученые намерены провести обследование всей береговой линии в городе, чтобы составить план необходимых работ для предотвращения обвалов берега, сообщает "Московский комсомолец".

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