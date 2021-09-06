Во Владивостоке будут проводить исследования по вживлению чипа в организм

В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке создадут ресурсный центр инвазивных технологий.

Там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм. В рамках Восточного экономического форума ДВФУ подписал соглашение с Дальневосточным фондом высоких технологий о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики.

Это будет комплексный медицинский центр, в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Одно из направлений — вживление чипов в организм. Как ожидается, медцентр будет запущен в течение года. Планируемый объем финансирования составит до 350 млн руб.

Технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии, преодолеть фантомные боли, сообщает РИА "Новости".