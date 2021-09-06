Бастрыкин заинтересовался делом о смерти пациентки в больнице в Кузбассе

Председатель СКР Александр Быстрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти пациентки в больнице города Мариинска

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, следствие началось в 2020 году, когда в одной из городских больниц города Мариинска скончалась женщина. Ее родственники критикуют ход расследования уголовного дела, которое завели по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Председатель СК России поручил руководству Судебно-экспертного центра СКР в ближайшее время подключиться к проведению экспертного исследования, чтобы в объективном порядке установить причину смерти женщины.