Патриарх Кирилл: Без божьей помощи нельзя избежать экологических кризисов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что без божьей помощи нельзя избежать кризисов, вызванных нарушенным балансом отношений между человеком и окружающей средой.

Как сообщается на сайте Русской православной церкви, цивилизация дарует людям "возможности очень значительного комфорта, во многом облегчая физические трудности и проблемы", а также вооружая человека знаниями. В итоге приходится расплачиваться за прогресс тем, что истощаются ресурсы планеты. А в связи с бурным развитием промышленности загрязняется окружающая среда.

Как считает патриарх, все это наносит очень большой ущерб Божиему творению. Чтобы остановить опасное развитие человеческой цивилизации, требуется "помощь свыше", отметил Кирилл.

Как сообщалось, программу строительства в Москве православных храмов собираются расширить. Изначально она была известна как "Программа 200" – по числу предполагаемых церковных учреждений, но теперь ее следует масштабировать, считает куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

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