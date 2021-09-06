TUI Россия планирует запустить чартеры на Камчатку, Владивосток и Хабаровск

Туроператор TUI Россия намеревается в 2022 году запустить чартеры на Камчатку.

Как сообщил гендиректор туроператора Тарас Демура, также изучается возможность запуска чартеров во Владивосток и в Хабаровск. По его словам, речь идет преимущественно про весенний сезон.

Для путешественников возможно комбинировать несколько мест, например, Сахалин с Курилами. Как считает Демура, такие рейсы может выполнять "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора". Такие туры, по мнению гендиректора, могут дать новый толчок развитию внутреннего туризма.

Также подписано трехстороннее соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и главой Бурятии Алексеем Цыденовым о запуске в следующем году зимних чартерных рейсов на восточный берег Байкала, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, дальневосточная авиакомпания, созданная на базе "аэрофлотовской" "Авроры", будет закупать не только российские самолеты, как того желал Владимир Путин. Точнее, скорее всего она будет закупать только иностранные, по крайней мере, в ближайшее время.