Кремль: Путин готов к встрече с Зеленским

Российский президент Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским и совместно идти по пути нормализации двусторонних отношений.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, "он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинский отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять".

Как отметил пресс-секретарь главы государства, "пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", а, следовательно "пока подвижек в подготовке нет".

Песков подчеркнул что "для нас же не существует темы Крыма", в то время, как в офисе президента Украины хотят "обсуждать Крым".

Ранее Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы.

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