06 Сентября 2021
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Политика За рубежом
киллер, автомат калашникова (2015) | Фото: job-sbu.org

Госпереворот в Гвинее: генсек ООН призвал освободить захваченного президента

Президент Гвинеи Альфа Конде должен быть немедленно освобожден.

Такое заявление на фоне государственного переворота сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, он осуждает любой силовой захват власти.

"Я лично и очень тщательно слежу за ситуацией в Гвинее", — написал Гутерриш в своем Twitter.

5 сентября мятежные силы спецназа устроили перестрелку у президентской резиденции в столице Гвинеи Конакри и заявили об аресте президента. Силы спецназа заявили, что распускают парламент и отменяют конституцию.

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Теги: Гвинея, захват власти, ООН



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