Шойгу: Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском

Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска.

По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр м долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". В этом же районе, по словам главы Минобороны, может быть создан кластер "Алюминиевая долина", где будет производиться продукции высоких переделов по переработке алюминия.

В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы", сообщает РБК.

В начале августа министр сообщил, что в Сибири необходимо "построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тыс., лучше — до миллиона человек".