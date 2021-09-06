06 Сентября 2021
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пропускной режим, проверка автомобилей, ГИБДД (2020) | Фото: 74.мвд.рф

Скрытый надзор ГИБДД в Москве зафиксировал за два месяца более 4 тысяч нарушений

В Москве скрытый надзор за автомобильным движением позволил за два месяца выявить более 4 тыс. нарушений.

По данным начальника городского управления ГИБДД Александра Быкова, недавно официально разрешенная мера позволила выявить более 120 случаев вождения автомобилей пьяными людьми. Также выявлено более 1,5 тыс. случаев нарушений тонировки. Еще 620 случаев связано с использованием нестандартных государственных знаков или их ненормативной установкой, 77 — с движением по встречной полосе, сообщает ТАСС.

Скрытый контроль позволяет сотрудникам ГИБДД следить за нарушением, находясь в штатской форме и из машины без опознавательных знаков.

Напомним, с 1 сентября в России используется новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации на дороге.

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Теги: ГИБДД, скрытый надзор, Москва



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