Мурашко призвал страны G20 признать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Странам — участницам G20 необходимо совместно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, важно формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения тех, кто получил вакцину. Об этом говорится на сайте Минздрава РФ.

Как отметил глава ведомства, в основе борьбы с инфекционными заболеваниями должны оставаться принятые в рамках Всемирной организации здравоохранения в 2005 году Международные медико-санитарные правила, доказавшие свою востребованность и эффективность, а также адекватность критериев реагирования на угрозы здоровью человека в чрезвычайных ситуациях.

В 2020 году страны — участницы G20 обязались работать над снабжением всего мира препаратами от коронавируса. Они сочли необходимым срочно установить контроль над распространением вируса.

В текущем году саммит G20 пройдет в Риме с 30 по 31 октября.

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