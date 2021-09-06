Прямой диалог Владислава Ховалыга с жителями Тувы стал самой обсуждаемой темой в республике

15 августа отмечалось столетие со дня создания Тувинской Народной Республики. Из-за пандемии юбилей прошёл без массовых торжеств, однако ознаменовался интересным событием. Врио главы республики Владислав Ховалыг провёл прямой разговор с жителями республики. Такой формат использовали в регионе впервые, но уже понятно, что востребованность разговора с руководителем региона оказалась высокой. Жители Тувы присылали вопросы заранее, в разных формах и активно.

После назначения на пост главы Владислав Ховалыг посетил большинство кожуунов (муниципальных районов) Тувы и со многими проблемами познакомился лично и на месте. В течение нескольких дней перед эфиром Центр управления регионом (ЦУР) собирал вопросы, которые поступали изо всех городов и поселков региона - от Кызыла до самых отдалённых уголков республики. Впервые граждане региона смогли обсудить волнующие их проблемы в прямом эфире непосредственно с руководителем Тувы.

Пожалуй, самой обсуждаемой стала проблема дорог. Жители Монгун-Тайгинского кожууна на западе республики обращают внимание на то, что там никогда не было асфальтированных дорог. Да и качество грунтовой оставляет желать лучшего. После паводка и вовсе были разрушены мосты, которые теперь заменены временными, а они могут не выдержать большегрузных машин, завозящих уголь.

Владислав Ховалыг отметил, что ещё посетит сам отдалённые и труднодоступные районы, в том числе и в Монгун-Тайге, планирует это сделать в ближайшее время.

"Я поеду, естественно, автотранспортом, посмотрю эти разрушенные дороги и мостовые переходы, временные мосты. Я знаю, там силами военнослужащих временные мосты сделаны. Сейчас мы в ожидании выделения средств из федерального бюджета, после прошлогодних паводков федеральный бюджет выделил средства для Дальнего Востока, сейчас уже к нам приходит очередь. Как только деньги будет выделены, мы немедленно приступим к восстановлению этих разрушенных мостов", - рассказал он.

Часть дороги до Монгун-Тайги обслуживает Овюрское дорожное предприятие, и Владислав Ховалыг сказал, что уже решено купить для этого предприятия большой тяжёлый грейдер, чтобы расчищалась дорога до Саглы.

Кстати, уже в конце августа в Монгун-Тайгинском районе Тувы состоялось торжественное открытие моста, построенного военными понтонно-мостовой бригады из Владимирской области и Башкирского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа. На церемонии открытия побывал Врио Главы Тувы Владислав Ховалыг.

В своем блоге он особо отметил прочность вновь возведённой мостовой переправы: "Эти КамАЗы весят больше сорока тонн, проехали по полотну сооружения без проблем, туда и обратно".

Также он сообщил, что во время встречи с главой Горного Алтая в Иркутске, договорился с коллегой о том, что в ближайшие годы регионы начнут строительство дороги, связывающей обе республики. В рамках тактико-специальных учений по возведению мостов специалисты инженерных войск должны построить три моста длиной около 80 метров через реку Моген-Бурен в Монгун-Тайгинском и два моста до 20 метров через реку Чыргакы в Дзун-Хемчикском районах. Работы начались в начале июля и вот уже 28 августа военные сдали первый мост через реку Моген-Бурен в Монгун-Тайгинском районе.

Также жителей волновали вопросы скоростного интернета и появления рентген-аппарата в больнице. "Что касается скоростного интернета, тоже будем добиваться. Может, на условиях государственно-частного партнёрства с МТС и другими операторами будем на этот предмет общаться. Относительно рентген-аппарата принято решение выделить центральной кожуунной больнице 7,5 млн руб. на приобретение нового цифрового рентген-аппарата для проведения флюорографии лёгких и купить ещё передвижной аппарат за 6 млн", - отметил врио главы.

В селе Бай-хаак Тандинского кожууна июльский ураган повалил столбы линий электропередач. Один из столбов, упавший на дом, до сих пор лежит там. Линию пришлось обесточить и теперь не работают насос и скважина, обеспечивавшая водой несколько улиц села.

"Столько времени прошло после ураганного ветра, - удивился Владислав Ховалыг. - Мне очень интересно, почему до сих пор нет обращений со стороны местных властей в адрес "Туваэнерго", чей столб упал, обесточено электроснабжение и ввиду этого не работает водоколонка... Поручение дам министру коммунального хозяйства немедленно рассмотреть в целом по селу Бай Хаак, где и сколько скважин забито и сколько ещё нужно забить в разных районах села".

Не обошла стороной Туву и общефедеральная проблема, связанная с пробуксовкой мусорной реформы. В Кызыле жильцы дома по ул. Лопсанчапа, 43 отмечают, что район разрастается, но поблизости нет достаточного количества контейнеров, поэтому мусор к ним несут и из окрестных домов.

Владислав Ховалыг напомнил, что сожалению, мусорная реформа "забуксовала" в Туве, поскольку региональный оператор в республику был определён без ресурсов и без опыта.

"Сейчас идёт судебный спор по расторжению с ним контракта. Мощностей не хватает, откровенно надо говорить. Мы приняли следующее решение - прежде всего выделяем из состава министерства строительства и ЖКХ в отдельное ведомство жилищно-коммунального хозяйства, которое, в том числе, проблемой мусора будет заниматься. Выделяем финансовые средства для того, чтобы приобрести специальную коммунальную технику: бульдозеры, грейдеры, "КамАЗы" для того, чтобы на базе этого всего создать своего регионального оператора", - подчеркнул врио главы республики.

В большинстве своём проблемы жителей Тувы связаны с неразвитой инфраструктурой. Но, как отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, это проблемы в основном не регионального уровня. "Транспортная инфраструктура - это основа развития экономики. Туве сложнее, чем любому соседнему региону, чем той же Хакасии. Надо либо за федеральный счёт построить дороги, либо как-то привлекать бизнесменов", - рассказал он Накануне.RU.

Cоциотехнолог Роман Алехин обращает внимание на то, что подобные эфиры становятся федеральным трендом, и региональные руководители перенимают такую практику, к которой прибегают руководители государства. На этих прямых линиях люди ждут решения, когда губернатор ставит чёткие и конкретные задачи своим подчинённым.

Владислав Ховалыг заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. "В ЦУР поступило очень много обращений, ни одно из них не останется без проработки, вопросы были непростые, но мы должны будем их решать. Это наша работа", - заключил Владислав Ховалыг.

Политолог, доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин отмечает: "Технический способ проведения прямых разговоров губернатора с гражданами не имеет значения. Главное что устанавливается прямой диалог с населением. А население получает возможность рассказать о своих проблемах и получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Люди это очень ценят".

Что касается эффективности практики проведения диалогов с населением, то эксперт считает, что она, безусловно, принесёт свои плоды.

"Мы можем сравнивать опыт Владислава Ховалыга с другими руководителями и видеть, что те, кто прибегал к такой технологии, достигли своих целей — избрались или переизбрались, успешно руководят регионом. В таких небольших республиках такие линии и их итоги, конечно же, становятся предметом всеобщего обсуждения, от такой технологии получается синергетический эффект. И конкретная помощь, и информационная повестка определена на перспективу. Люди об этом рассказывают, обсуждают. Информационный повод расходится, как круги на воде, и когда этих информационных поводов несколько, они начинают между собой коррелировать. Главное — установить режим диалога, а люди очень ценят искренность и диалог", - добавляет Анатолий Гагарин.