06 Сентября 2021
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Происшествия
теплоход, катер, (2016) | Фото:

В Астраханской области пропал катер, на котором плыли семь человек

В Астраханской области спасатели ищут катер "Корвет-750-А", который плыл из Волгограда в Махачкалу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Астраханского ГУ МЧС России.

На борту судна находились семь человек. Тревогу забили их родственники - они сообщили, что туристы не выходят на связь. По состоянию на 31 августа судо находилось на 137 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний сеанс связи родственников состоялся 3 сентября, в 9.15 по спутниковому телефону.

В настоящее время местонахождение людей неизвестно.

"РИА Новости" со ссылкой на свой источник сообщает, что среди пропавших трое детей и четверо взрослых.

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Теги: катер, поиски, туристы



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