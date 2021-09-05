06 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
скорая, перевернулась, ДТП (2021) | Фото: vk.com/in.zlatoust

В Златоусте сегодня перевернулась "скорая" с годовалым ребенком

В Златоусте сегодня перевернулась машина "скорой", которая везла в больницу годовалого ребенка. Информация об этом опубликована в паблике "Златоуст выбирает" соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

ДТП произошло около 6.00, в районе Металлургического техникума. Автор поста сообщил, что якобы водитель уснул за рулем и предположил, что водители не успевают отдыхать из-за сокращений.

В минздраве Челябинской области эту информацию не подтвердили.

скорая, перевернулась, ДТП(2021)|Фото: vk.com/in.zlatoust

"Информация о сокращении персонала скорой помощи в Златоусте и о том, что водитель заснул за рулем - не соответствует действительности! На место ДТП оперативно прибыла другая медицинская бригада, осмотрела участников аварии, никому не потребовалась дополнительная медицинская помощь, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок был доставлен в больницу, его осмотрели дополнительно и сейчас он получает необходимую помощь амбулаторно.

Причины аварии выясняет ГИБДД.

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Теги: скорая, ребенок, ДТП



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