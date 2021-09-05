Московский Арбитраж запретил Google и "Яндекс" отображать "Умное голосование" в поисковых системах

Арбитражный суд Москвы по иску компании "Вулинтертрейд" запретил Google и "Яндекс" отображать в поисковых системах "Умное голосование", сообщает ТАСС.

В определении суда сказано, что "Вулинтертрейд" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак и использование компаниями обозначения "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов.

Определение пока в силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.