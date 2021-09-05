В Бурятии работники ТГК-14 вновь намерены объявить голодовку

В Бурятии рабочие филиала "Генерация Бурятии" "ТГК-14" намерены объявить бессрочную массовую голодовку с 14 сентября. Информация об этом появилась в видеозаписи, опубликованной на YouTube канале "Республика Бурятии", передает корреспондент Накануне.RU.

1 сентября в прямом эфире с рабочими "ТГК-14" лидер протестного движения рабочих Андрей Красиков, заявил, что ситуация с зарплатами работникам не изменилась. Он сообщил, что в июле от лица рабочих подал коллективное обращение зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову с требованием исполнить условия трехстороннего договора, который был заключен в декабре 2020 года. Срок был дан до 1 сентября. Сейчас рабочие готовы ждать до 14 сентября, а после - вновь начать голодать.

Напомним, в 2020 г потестующие пожаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, а также на отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест.

Первую голодовку протестующие начали 21 декабря 2020, когда в соцсетях появилось видеообращение, в котором мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тысяч рублей.