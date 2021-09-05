05 Сентября 2021
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Северный поток 2, ЧТПЗ, трубы, (2016) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Песков назвал "нонсенсом" заявление Зеленского о "Северном потоке - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, "Северный поток - 2" напротив, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

Так-же Дмитрий Песков сообщил, что в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского ничего не изменилось. Встреча не может состояться поскольку в офисе президента Украины сообщают, что Зеленский хочет обсуждать Крым.

"Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", - сказал Песков. По его словам, этот вопрос не может быть пунктом повестки дня переговоров.

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Теги: Путин, Песков, Зеленский, Северный поток - 2



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