Песков назвал "нонсенсом" заявление Зеленского о "Северном потоке - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, "Северный поток - 2" напротив, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

Так-же Дмитрий Песков сообщил, что в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского ничего не изменилось. Встреча не может состояться поскольку в офисе президента Украины сообщают, что Зеленский хочет обсуждать Крым.

"Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", - сказал Песков. По его словам, этот вопрос не может быть пунктом повестки дня переговоров.