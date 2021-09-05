"Маленькая ложь ломает большую жизнь". В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку заслуженного тренера РФ Ражева, обвиненного ученицей в педофилии

В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку 85-летнего заслуженного тренера РФ по настольному теннису Николая Ражева, обвиненного ученицей в педофилии. На согласованное с мэрией мероприятие собрались адвокаты, спортсмены, а также родители и дети, обучающиеся у пенсионера, чтобы привлечь внимание общественности к несправедливо оговоренному, по их мнению, коллеги, друга и наставника.

Акция началась в 14.00 в сквере по ул. Большакова возле КРК "Уралец" и собрала порядка 70 человек, передает корреспондент Накануне.RU. По словам пришедших, раньше работа тренера и учителя была почетной, куда стремился каждый, однако с недавнего времени работать с детьми становится особенно страшно. На плакатах пикетирующих можно было увидеть фразы: "Детская ложь убивает педагогов", "Защитим заслуженного тренера РФ Ражева Н.А" и "Я боюсь тренировать детей". При этом пикет проходит с соблюдением всех антиковидных требований: граждане соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

У памятника "Воинам-спортсменам Урала участникам Великой отечественной войны" стоят два активиста с заклеенными ртами, олицетворяющие педагогов, которым в подобных случаях никто не поверит, сколько бы заслуг не было за их плечами. На одном из активистов медали самого Ражева, которые родственники любезно одолжили для пикета.

"И учитель женщина и тренер мужчина, к сожалению, нередки случаи обмана, как в адрес женщин, так и мужчин. Во-первых мы хотим конечно живой привлечь внимание общественности, но раз все люди собрались поступило предложение подписать коллективное обращение в адрес президента, я председателя следственного комитета в Москву и руководители нашим следственного комитета по области с просьбой о прекращении уголовного дела, - рассказала адвокат пенсионера Юлия Базуева.

В виновность Николая Ражева не верит никто, в том числе его воспитанники, среди которых также много и взрослых спортсменов.

"Я взрослый человек, я с нуля начала заниматься и он всегда поддержит, всегда подскажет, причём очень корректно. Была на тренировках, которые с детьми проходят. Он вел три секции, у него очень много сил, он следит за питанием, у него очень хорошая семья, дети внуки - все его поддерживают. Если бы не он, я бы возможно и бросила теннис", - рассказала Надежда Каповская.



Вступилась за коллегу и председатель клуба ветеранов войны, труда и спорта Чкаловского района, которая знает Ражева более 50 лет. Ещё в 20 она ездила вместе со спортсменом на соревнования. О нем пенсионерка отзывается как о порядочном и совестливом человеке, подчеркивая, что никто в клубе не верит в причастность близкого друга к подобным вещам.



На пикет пришли и просто неравнодушные граждане. Так отец 7-летнего Николая и 10-летней Анны Сергей Лиштовой привел детей сегодня в сквер, чтобы показать к чему могут привести необдуманные слова.

"Я хотел им рассказать о ситуации, чтобы, участвовавшие сегодня в пикете никогда не сталкивались с такими событиями. Я лично знал этого человека – отличный человек, Я даже когда-то к нему ходил в секцию по спортивному ориентированию и за время проведенное с ним ни разу не было даже чего-то подобного. Я сейчас благодаря ему в лес без компаса за грибами хожу", - вспоминает Сергей.

По словам сына тренера Олега Ражева, сейчас состояние здоровья его отца оставляет желать лучшего. Даже на новость о поддерживающих его людях и сегодняшнем пикете он реагирует с трудом. Недавно Николая Ражева после госпитализации с коронавирусом привезли домой.

"Состояние плохое температура его тошнит, скачки давления 140 на 80. Человек умирает – мы поэтому и собрались, потому что власть бездействует, а человек умирает. Вот есть хороший плакат "Маленькая ложь ломает большую жизнь" - вот как раз это и происходит", - заявил сын спортсмена.

Его слова поддержала и внучка Ражева – Маргарита.

"Собрались мы здесь для того, чтобы справедливость восторжествовала. Дедушка действительно столько лет отдал этой работе, больше 50 лет он проработал с детьми и очень неприятно, что так не благодарно он заканчивает свою карьеру в спорте. Столько выпустил знаменитых спортсменов, столько вложил сил. Он такой человек – он живет спортом. Думаю, что после этого он уже не вернется, так ему все это было неприятно, так его это до глубины души обидело. Если следить за новостями, столько подобных случаев было, и мужчину избивали до смерти, просто ужас какой-то. Человеку 84 года и такие обвинения - это просто какой-то ужас", - рассказала Маргарита.

Напомним, что инцидент произошел 18 февраля. Ражев не допустил главную предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствие справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего ему предъявили обвинения в педофилии.

Вскоре, по словам защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим в прошлом месяце Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера.

Несмотря на это, расследование продолжается, а заслуженный тренер РФ до сих пор является в деле обвиняемым. Сейчас состояние здоровья пенсионера оставляет желать лучшего. Юрист утверждает, что Ражев был госпитализирован, в том числе и на фоне возбуждения уголовного дела.