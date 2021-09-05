Попова заявила, что вакцинация сможет защитить от разных штаммов COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавируса с большой долей вероятности защитит людей от различных штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.

О количестве штаммов Попова заявила, что их может быть "бесконечное множество". И защитить от них, по словам главы Роспотребнадзора, может прививка.

Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли в видеоинтервью газете The Washington Post заявил, что ученые продолжают отслеживать появление все новых опасных штаммов коронавируса, и некоторые из них могут оказаться устойчивыми к существующим в настоящий момент вакцинам.