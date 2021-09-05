05 Сентября 2021
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колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

По факту гибели заключенных в хабаровской колонии возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае из-за драки между заключенными в исправительной колонии №14 возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Дело возбуждено по по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По данным ведомства, два человека погибли, еще четверо пострадали. Один из пострадавших был госпитализирован.

Telegram-канал Mash сообщал, что бунт вспыхнул из-за конфликта "красных" и "черных". Якобы был убит так называемый "положенец" - вор в законе. Личный состав переведен на усиленный режим несения службы. В колонию направлен ОМОН.

ТАСС, со ссылкой на ФСИН региона сообщает, что колония, где произошел инцидент, работает в штатном режиме.

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Теги: колония, беспорядки, погибшие



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Ранее 05.09.2021 12:36 Мск В Хабаровском крае в исправительной колонии во время беспорядков погибли заключенные


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