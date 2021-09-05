05 Сентября 2021
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Асбест, парк, колесо обозрения (2017) | Фото: Накануне.RU

Смертельным падением девушки с заброшенного колеса обозрения в Асбесте заинтересовался СК

В Асбесте следователи устанавливают обстоятельства падения девушки с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов, передает корреспондент Накануне.RU.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают очевидцев произошедшего.

Инцидент произошел 4 сентября. Момент падения опубликовал telegram-канал Mash.По данным канала, 23-летняя девушка на неработающий аттракцион девушка залезла вместе с парнем, который ночевал в автопарковочной сторожке. Он попытался удержать его, но девушка все же упала.

По предварительной информации, девушка получила черепно-мозговую травму и умерла в горбольнице Асбеста.

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Теги: девушка, колесо обозрение, падение



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