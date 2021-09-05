В России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

Российские водители могут получать штрафы в размере 500 руб. за установку в автомобиле дополнительных динамиков и усилителей звука, не соответствующих положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщает ТАСС.

По данным МВД, к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, согласно положениям технического регламента Таможенного союза, относятся, в том числе, установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

При этом в ведомстве уточняют, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов рассматривается в каждом конкретном случае отдельно.