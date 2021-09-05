В Приморье двух подростков осудили за осквернение памятника Олегу Пешкову

В городе Арсеньев Приморского края двое девочек-подростков осуждены за вандализм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

14 июня девочки 14 и 15 лет осквернили памятник имени Героя России летчика Олега Пешкова по ул. Калининская в Арсеньеве и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. Суд назначил девушкам наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, памятник Олегу Пешкову был установлен после того, как российский самолет Су-24 был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли.