В Перми скончался бывший вице-спикер краевого заксобрания

В Перми скончался бывший вице-спикер краевого заксобрания Олег Бурцев. Об этом в Facebook сообщил экс-гендиректор телекомпании "Рифей-Пермь" Владимир Прохоров, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что ранее Олег Бурцев боролся с последствием с коронавируса.

30 июля ему исполнилось 55 лет. В заксобрании Олег Бурцев был депутатом с 1997 по 2011 г. сперва - Пермской области, а затем и края. Окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело".