Россия стала четвертой в медальном зачете Паралимпиады

С результатом 118 медалей Россия заняла четвертую строчку в неофициальном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, передает корреспондент Накануне.RU.

У нашей сборной 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Лидером стал Китай. Сборная Поднебесной завоевала 206 медалей, из которых 95 - "золото", 60 серебряных, 51 - бронзовая. Второе место у Великобритании - 123 медали, из которых 41 золотая, 38 серебряных и 44 бронзовых.

У США медалей меньше, чем у сборной России - всего американские паралимпийцы завоевали 103 медали. Число золотых - такое же как у россиян - 36, а вот серебряных больше - 36. И за счет этого штаты заняли третью строчку в медальном зачете. Бронзовых медалей у спортсменов из США - 31.

На Паралимпиаде еще разыграют три комплекта наград в бадминтоне, по одному — в стрельбе и баскетболе. Россия не претендует на эти медали.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Японии и Великобритании.